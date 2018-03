Wassenberg - Vortrag im Pfarrheim St. Marien: „Ein Aufschrei nach Gerechtigkeit“

Vortrag im Pfarrheim St. Marien: „Ein Aufschrei nach Gerechtigkeit“ Letzte Aktualisierung: 11. März 2018, 07:48 Uhr

Wassenberg. Ein Vortrag zum Thema „Ein Aufschrei nach Gerechtigkeit“ findet am Freitag, 16. März, um 19 Uhr im Pfarrheim St. Marien in Wassenberg-Oberstadt, Am Stadtrain 3, statt. Dabei geht es um die entwicklungspolitische Partnerschaft mit der Iray Aina.