Heinsberg - Vorstand des FC Eintracht Kempen ist im Elfmeterschießen top

Heinsberg. Nicht nur die Jugendabteilung des FC Eintracht Kempen jubelte über ein sehr erfolgreiches Jugendturnier, auch der Fußballvorstand hatte allen Grund zum Strahlen. Das Vorstandsteam triumphierte beim Elfmeterschießen der Ortsvereine.

Dieses Ortsturnier ist traditionell ein fester Bestandteil des Jugendturniers. Und der Vorstand des FC Eintracht Kempen zeigte, das er immer noch weiß worauf es ankommt: Die Vorstandsmitglieder hämmerten die Bälle nur so ins Tornetz.

Der Jubel war riesengroß, voller Stolz wurde der große Wanderpokal in Form eines Fußballers in Empfang genommen. Jugendleiter Dirk Winkens überreichte den Wanderpokal an die Vorstandskollegen. Platz zwei im Elfmeterschießen sicherte sich der Karnevalsverein Kemper Gröne, Platz drei holte sich das Trommler- und Pfeiferkorps.