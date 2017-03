Hückelhoven.

Es war am Montag genau 20 Jahre her, dass der letzte Kohlewagen an „Schacht VI“ zu Tage kam. Im Rahmen einer Feierstunde wurde im Barbarastollen der Tatsache gedacht, dass der Kampf um Sophia-Jacoba verloren ging. Viele Ehrengäste gedachten der Zechenschließung vor 20 Jahren.