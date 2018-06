Heinsberg - Volkstriathlon am „Lago Laprello“ in Heinsberg

Heinsberg. Bereits zum elften Mal findet am Sonntag, 17. Juni, der TriLAGOn am „Lago Laprello“ in Heinsberg statt. Der Volkstriathlon beinhaltet für Erwachsene nach dem Schwimmen durch den See (500 Meter) eine Radstrecke durch Lieck und Kirchhoven (21,2 Kilometer) sowie das Laufen um den See (5,6 Kilometer).

Dieser steht sowohl Einzelstartern als auch Mannschaften mit bis zu drei Personen offen. Der Startschuss fällt um 11 Uhr. Für Jugendliche bis zum Alter von 19 Jahren findet der Wettbewerb mit verkürzten Distanzen statt (400 Meter Schwimmen, 10,6 Kilometer Radfahren und 2,8 Kilometer laufen) und beginnt um 11.15 Uhr. Anwohner der Strecke, die von zeitweisen Straßensperrungen betroffen sind, werden rechtzeitig durch Flugblätter informiert. Ausrichter des TriLAGOn ist der TuS Oberbruch 1909.

In den vergangenen Jahren nahmen etwa 130 Sportler an der Veranstaltung teil, darunter sowohl erfahrene Triathleten als auch Hobbysportler. Interessierte Zuschauer sind eingeladen, die Veranstaltung von den ausgewiesenen Bereichen am See oder vom Straßenrand an der Radstrecke aus zu verfolgen. Eine Anmeldung ist noch am Sonntag in der Zeit zwischen 10 und 10.30 Uhr möglich. Die Startgebühr erhöht sich dann um 10 Euro.