Waldfeucht - Vogelschuss bei der St.-Aloysius-Schützenbruderschaft Bocket

Waldfeucht.

Die St.-Aloysius-Schützenbruderschaft Bocket waren mit ihrem Königsvogelschuss durchaus zufrieden. Am Dorfplatz in Bocket hatte sich ein packender Wettbewerb entwickelt und am Ende ballte Josef Wolters die Faust. Der Schützenbruder setzte zum finalen Schuss an und ließ dabei nicht nur die Schützenbrüder jubeln.