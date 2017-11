Mönchengladbach/Hückelhoven/Erkelenz.

Als es an diesem Morgen im Jahr 2016 um 10 Uhr in Hückelhoven an der Tür von Ümmügülsüm A. klingelt, ist der über Jahre andauernde Betrug vorbei. Die drei Beamten beschlagnahmen Unterlagen, vorwiegend Kontoauszüge, anhand derer die Staatsanwaltschaft der 35-jährigen A. nun nachweisen will, dass sie ihren Arbeitgeber, ein Verpackungsunternehmen aus Erkelenz, um einen sechsstelligen Betrag gebracht hat.