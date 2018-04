Heinsberg - Viele Niederländer wieder zum Koningsdag in Heinsberg begrüßt

Heinsberg.

Während der niederländische König Willem-Alexander am Koningsdag seinen Geburtstag in Groningen feierte, machten sich viele seiner Untertanen in der Grenzregion wieder auf nach Heinsberg. Schon seit 2004 empfängt die westlichste Stadt Deutschlands ihre niederländischen Gäste mit Luftballonschmuck in leuchtendem Orange an den Geschäften und mit weiteren Attraktionen.