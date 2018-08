Viel Musik und Frühschoppen in Waldenrath Letzte Aktualisierung: 14. August 2018, 11:40 Uhr

Heinsberg-Waldenrath. Der Pfarreirat der Pfarre St. Nikolaus Waldenrath lädt für Sonntag, 9. September, zum Pfarrfest an der Begegnungsstätte in Waldenrath ein. Trommlercorps, Musikverein und Schützenbruderschaft treffen sich um 9.45 Uhr zu einem kurzen Umzug an der Gaststätte Feltmann.