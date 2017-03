Selfkant-Höngen.

An einem einzigen Schultag ein ganzes Theaterstück auf die Bühne bringen, für das es am Beginn des Tages nur ein Stichwort gibt, das „Ausgrenzung“ lautet? Was ziemlich unrealistisch klingt, haben 30 Schüler der Jahrgangsstufe sieben der Gesamtschule Gangelt-Selfkant in der Alten Schule in Höngen geschafft, mit Unterstützung der professionellen Schauspieler vom mobilen Theater „Theaterspiel“ aus Witten.