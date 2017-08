Verwaltungsgericht bestätigt Ratsbeschluss: Die Schule bleibt zu

Heinsberg.

Er ist hartnäckig in seinem Bestreben. Doch bislang scheint dieses nicht so Recht von Erfolg gekrönt. Mitte Juli hatte der Anwalt Marco Kellenter beim Verwaltungsgericht Aachen beantragt, die aufschiebende Wirkung zweier Klagen gegen die Schulschließung in Unterbruch wiederherzustellen. Außerdem hatte er im weiterhin laufenden Verfahren gegen die Schließung der Grundschule Kempen, neue Argumente ins Feld geführt.