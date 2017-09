Helfer-Suche und Einladung zum Museumsgespräch

Der Arbeitskreis virtuelles Museum im Heimatverein sucht noch ehrenamtliche Helfer, unter anderem für die Dateneingabe und -verarbeitung. Interessenten können sich in der Geschäftsstelle des Heimatvereins, Gasthausstraße 7 (über der Stadtbücherei) oder unter Telefon 02431/85208 beziehungsweise geschaeftsstelle@heimatverein-

erkelenz.de melden.

Unter dem Titel „Heimat in der Datenwelt?“ lädt der Heimatverein zum ersten Museumsgespräch am 7. Oktober ab 15 Uhr in das Kreissparkassen-Forum in Wegberg-Arsbeck, Heiderweg 1, ein.