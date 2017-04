Verletzte nach Unfall: Zusammenstoß auf der Gambuscher Kreuzung

Erkelenz. Bei einem Verkehrsunfall sind am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der Venloer Straße zwei Menschen leicht verletzt worden.

Ein 76-jähriger Mann aus Mönchengladbach fuhr mit seinem Audi auf der Landesstraße 46 aus Richtung Kehrbusch kommend in Richtung Grambusch. An der Kreuzung von Landesstraße 3 und Landesstraße 46 kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 53-jährigen Frau aus Wegberg. Diese war mit ihrem VW auf der Landesstraße 3 aus Richtung Uevekoven in Richtung Erkelenz unterwegs.

Durch den Zusammenstoß geriet das Fahrzeug der 53-Jährigen in einen angrenzenden Graben. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreuzung gesperrt.