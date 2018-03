Erkelenz - Verhandlungen im Öffentlichen Dienst: Erkelenzer Exot feilscht um Tarife

Erkelenz.

Ja, das ist schon schön da, am Templiner See bei Potsdam, da kann man es schon ein paar Tage gut aushalten. Zumal dann, wenn man wie Peter Jansen dorthin fährt und in einem Vier-Sterne-Hotel logiert. Idyllische Landschaft und sehr gepflegte Unterkunft. „Aber ich fahre da ja nicht in Urlaub hin. Da wird hart gearbeitet“, sagt der Erkelenzer Bürgermeister.