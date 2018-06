Erkelenz - Verein 12-Zylinder hat schon mehr als 850.000 Euro Spenden gesammelt

Erkelenz. Die Million ist bald erreicht! Seit der Gründung im Jahr 1990 von selbstständigen Geschäftsleuten konnte der gemeinnützige Verein 12-Zylinder schon über 850.000 Euro sammeln, die unter anderem an die Kinderkrebshilfe und das Erkelenzer Hospiz flossen. Auch in diesem Jahr konnten der 12-Zylinder-Vorsitzende Achim Lenzen und seine Mitstreiter wieder 80.000 Euro überreichen.

Dazu waren sie ins Hermann-Josef-Krankenhaus in Erkelenz gekommen, wo sie auch einen Blick auf die Projekte werfen konnten, die von ihrer Spende realisiert wurden.

Spielplatz, Sitzgruppe und Bad

Krankenhauschef Jann Habbinga, der den 12-Zylindern ebenfalls angehört, führte sie gerne zum neuen Spielplatz im Park des Krankenhauses. Dieser wurde ebenso wie die überdachte Sitzgruppe gegenüber von der Spende realisiert. Darüber hinaus konnte ein neues Therapiebad beim Hospiz eingerichtet werden.

Die Zylinder wollen auch bei der Einrichtung eines würdevollen Verabschiedungsraums in der Palliativstation helfen. „Er soll es den Angehörigen ermöglichen, in einer angenehmen Atmosphäre Abschied zu nehmen“, erklärte Habbinga. Neben der Hermann-Josef-Stiftung als Träger des Hospizes wurde auch die städtisch verwaltete Walter-und-Elfriede-Meyer-Stiftung mit 15.000 Euro für ihre Arbeit bedacht.

Der erste Beigeordnete Dr. Hans-Heiner Gotzen erläuterte, dass die von dem Ehepaar Meyer testamentarisch verfügte und mit dem notwendigen Kapital bedachte Stiftung sich für Bürger einsetzt, die in Not geraten sind und „durch alle Maschen rutschen“. Oftmals müsse ebenso schnell und unbürokratisch wie diskret gehandelt werden. Durch die Stiftung sei die Stadt dazu in der Lage.

Aus Essen waren Professor Dirk Reinhardt und die Sportwissenschaftlerin Ronja Beller gekommen. Ihr Projekt an der Essener Uniklinik zur Unterstützung der Therapie von krebserkrankten Kindern und Jugendlichen durch körperliche Aktivität wird mit 50.000 Euro unterstützt. Professor Reinhardt, der die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin leitet, betonte, welche positive Auswirkung das Angebot auf die Patienten habe. Eine Krebserkrankung im Kindes- und Jugendalter sei für die betroffenen jungen Patienten auch bei hohen Heilungschancen körperlich und psychisch sehr belastend.

Durch die intensive medizinische Therapie könnten heutzutage die meisten Kinder langfristig geheilt werden, jedoch sei sie mit vielen unerwünschten Auswirkungen verbunden. Die krankheitsbedingte Abnahme der körperlichen Fitness und Muskelmasse führe zu einer starken Reduzierung des Wohlbefindens und der Lebensqualität.

Durch den Einsatz von Ronja Beller, die regelmäßig mit allerlei Sportgerät und guten Ideen zu den Patienten kommt, kehre auch der Spaß zurück ins Leben. „Manche der Kinder liegen den ganzen Tag im Bett und sind dementsprechend schwach“, berichtete sie. Also werden anstelle von Bällen zuerst Luftballons hin und her geworfen. Auf den Fluren der Station wird auch schon mal mit Rollbrettern und Fusionsständern eine Kanutour unternommen. Bundesweit wird das Projekt „Active Onco Kids“ mit großem Interesse verfolgt. Umgesetzt werden konnte es in Essen im vorigen Jahr durch eine Anstoßfinanzierung der 12-Zylinder.

Das Geld für die Wohltaten stammt größtenteils aus den Benefizgalas, zu denen jedes Jahr in die Stadthalle eingeladen wird. So auch wieder am 24. November. Natürlich gibt es längst keine Karten mehr für den Abend, der unter dem Motto „Die größten Filmhits aller Zeiten“ steht und neben einem Menü aus den Händen des Sternekochs Alexander Wulf mit einem außergewöhnlichen Showprogramm aufwartet.