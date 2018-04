Heinsberg-Kirchhoven - Verband zeichnet Sportler des Jahres aus

Heinsberg-Kirchhoven.

Erstmals unter der Leitung des neuen Vorsitzenden Walter Lambertz hat der Stadtsportverband Heinsberg in der Kirchhovener Mehrzweckhalle alle erfolgreichen Sportler des Vorjahres geehrt. „Sie waren alle spitze und haben gezeigt, was in Ihnen steckt, und haben damit auch eindrucksvoll demonstriert, dass wir in einer sehr sportlichen Stadt leben“, sagte er den Gästen.