Verband der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen würdigt Engagement

Heinsberg-Kirchhoven.

Nicht nur für 25, 35, 50 und 60 Jahre, sondern auch für 10 und 40 Jahre ermöglicht das Land jetzt Ehrungen für die Kameraden der Feuerwehr. So übergaben Kreisbrandmeister Klaus Bodden und Heinsbergs Wehrleiter Ralf Wählen in Kirchhoven drei Kameraden für ihre 40-jährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr eine Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen in Silber.