Veranstaltungen bei der Senioren-Initiative Erkelenz

Erkelenz. Die Senioren-Initiative Erkelenz (S.I.E.) weist auf ihren Veranstaltungskalender für November hin.

Am Mittwoch, 8. November, steht ein Bunter Kaffeenachmittag von 16 bis 17 Uhr im Johanniter-Stift, Südpromenade 24 in Erkelenz, auf dem Programm. Eine gemütliche Skatrunde für Senioren wird an den Montagen, 6. und 20. November, von 14.15 bis 17.30 Uhr im Martin-Luther-Gemeindehaus, Mühlenstraße 4-8 in Erkelenz, angeboten.

Am Montag, 20. November, von 15 bis 17 Uhr findet das 188. Erzählcafé im Martin-Luther-Gemeindehaus statt.

Computerkurse für Senioren werden gemeinsam mit der Volkshochschule in Erkelenz angeboten. Für eine telefonische Beratung sowie für Anmeldungen stehen die VHS-Fachbereichsleiterin Sigrid Görtz (Telefon 02452/134314) und der VHS-Fachbereichsleiter Axel Auer (Telefon 02452/134315) gerne zur Verfügung.