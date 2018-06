Hückelhoven - Veränderung im Bistum Aachen: „Wir werden diskutieren, ringen und beten“

Hückelhoven.

Es ist Zeit, etwas zu ändern. Offenbar sieht das auch Bischof Helmut Dieser so. Er hat einen Veränderungsprozess im Bistum Aachen angestoßen. Und dabei sollen die Gläubigen ein Wörtchen mitreden. So auch am Donnerstagabend, als Dieser unter dem Motto „Heute bei dir“ an Schacht 3 der ehemaligen Zeche Sophia-Jacoba in Hückelhoven zu Gast war.