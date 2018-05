Heinsberg - Vanille und Schoko lassen auch in Heinsberg niemanden kalt

Heinsberg.

Die frühen Sonnenstrahlen sorgen bereits am Morgen für laue Temperaturen, kaum ein Wölkchen ist am blauen Himmel zu sehen. Das Gefühl von Sommer kommt langsam auf. Es ist noch früh am Morgen, gerade einmal 10 Uhr, und trotzdem herrscht im italienischen Eiscafé Monego in der Hochstraße schon Betrieb.