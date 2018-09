Erkelenz - „Unserer lieben Frau 1418 Erkelenz“ feiert 600-jähriges Bestehen

Erkelenz. Für die Schützenbruderschaft „Unserer lieben Frau 1418 Erkelenz“ ist 2018 ein ganz besonderes Jahr: Anlässlich ihres 600-jährigen Bestehens richtet sie zur traditionellen Burgkirmes (7. bis 10. September) daher auch das Bezirksschützenfest aus.

Im Mittelpunkt des Bezirksschützenfestes stehen die Bezirksmajestäten Bezirkskönig Rainer Ferfers aus Immerath, Bezirksprinz Nico Elsberger aus Kückhoven und Bezirksschülerprinzessin Patricia Helpenstein von der ausrichtenden Erkelenzer Bruderschaft. Sie wird begleitet von ihren Ministerinnen Angelique Helpenstein und Abisha Veerasingham. Die Erkelenzer Majestäten im Jubiläumsjahr werden komplettiert durch das Königspaar Schützenkönig Joseph Franßen und seine Frau Margret. Sie werden von den Ministerinnen Eva Thönissen sowie Gisela Schoenmackers begleitet.

Zum damaligen 575er-Jubiläum der Erkelenzer Schützenbruderschaft war Bärbel Viehausen-Phlippen Königin. Nun wird sie bei diesem besonderen Fest als Silberkönigin mit ihrem Gatten Karl-Heinz Phlippen aufziehen. Dem Schützenprinzen Sven Paulus stehen seine Ministerinnen Sandra Pisters und Fabienne Brücken zur Seite.

Familienbande in der Schützenfamilie wird groß geschrieben: Vom Königspaar Joseph und Margret Franßen zieht ihr Enkel Sven Paulus als Schützenprinz auf. Svens Mutter Carmen Paulus war vor 25 Jahren Schützenprinzessin. Nun unterstützt sie als stellvertretende Kommandantin den Zugführer und Brudermeister Christian Helpenstein. Dieser war bereits vor 20 Jahren Schützenprinz, ebenfalls wie seine Frau Veronika 2005. Der letztjährigen Schülerprinzessin Angelique Helpenstein ist nun auch die jüngste Tochter Patricia gefolgt.

Wie seit vielen Jahren schon üblich, begleiten die Erkelenzer Schützen den Umzug zur Eröffnung der Burgkirmes am Freitag, 7. September. Um ihr Jubiläum gebührend zu feiern, lädt die Schützenbruderschaft am Samstag, 8. September, zu einem zünftigen Tanzabend in die Erkelenzer Stadthalle ein. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Musikalisch führt die Stimmungsband Teamwork durch das Abendprogramm. Ein ganz besonderer Höhepunkt des Abends wird sicherlich der große Zapfenstreich im Saal sein. Der Eintritt für alle Besucher ist frei.

Festmesse in der Lambertuskirche

Am Sonntag, 9. September, beginnen die Schützen des Bezirksverbandes den Tag mit einer Festmesse um 10 Uhr in Sankt Lambertus Erkelenz. In diesem festlichen Rahmen werden die Zelebranten Bezirkspräses Pater Paul Mathew und Pastor Werner Rombach die neue Vereinsfahne der Erkelenzer Schützen weihen. Anschließend marschieren die Schützen in einem Umzug (Kirchstraße, Gasthausstraße, Zehnthofweg, von-Reumont-Straße, Zehnthofweg, Gasthausstraße, Franziskanerplatz) zum Ehrenmal an der Westpromenade, an dem die Gefallenenehrung stattfindet.

Danach wird sich in der Stadthalle zum Frühschoppen getroffen, der durch den Instrumentalverein Süsterseel begleitet wird. In diesem Rahmen werden auch verdiente Mitglieder geehrt. Um 17 Uhr startet am Sonntag der große Festumzug mit rund 600 Teilnehmern durch den Erkelenzer Stadtkern – unter Beteiligung der 15 Schützenbruderschaften des Bezirksverbandes vieler Ehrengäste und acht Musikkapellen. Der Zugweg führt vom Franziskanerplatz (Stadthalle) über Aachener Straße, Wilhelmstraße, Freiheitsplatz, Kölner Straße, Südpromenade, Wilhelmstraße und Aachener Straße zur Parade am Markt, Johannismarkt, Gasthausstraße, Franziskanerplatz. Ziel ist die Stadthalle.

Im Anschluss an den Festzug findet um 19 Uhr der Königsball in der Stadthalle statt, mit einem musikalischen Dämmerschoppen mit DJ Sascha Wesel. Brudermeister Christian Helpenstein betont vor den mit großer Vorfreude erwarteten Festtagen: „Die Schützenbruderschaft ,Unserer lieben Frau‘ wünscht sich, dass auch die Bevölkerung in diesem Jahr ein reges Interesse an unseren Veranstaltungen zeigt und uns dadurch bestärkt, weiterhin an der Tradition für Glaube, Sitte, Heimat festzuhalten.“