Unbekannte brechen in Bergbaumuseum ein und randalieren

Hückelhoven. Noch unbekannte Täter sind in das Besucherbergwerk an der Sophiastraße eingebrochen. Nach ersten Angaben der Polizei ging es den Einbrechern nicht darum Gegenstände zu entwenden. Vielmehr wollten sie ihrer Zerstörungswut freien Lauf lassen.

Mehr zum Thema

Die Täter brachen in der Nacht zu Samstag in das Bergbaumuseum ein. Sie schlugen Glasscheiben in dem Museum und bei einem Lastwagen ein, zerstörten Sanitäreinrichtungen und brachen Schränke auf, teilte ein Sprecher der Polizei Heinsberg mit. Dabei sei ein erheblicher Sachschaden erstanden.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen vor Ort übernommen.