Waldfeucht/Heinsberg - Ultraleicht-Flugclub Heinsberg-Selfkant: Rundflüge sollen Appetit auf mehr machen

Waldfeucht/Heinsberg.

Der Ultraleicht-Flugclub Heinsberg-Selfkant präsentiert sich an diesem Sonntag, 13. Mai, ab 13 Uhr bei einem Tag der offenen Tür einer breiten Öffentlichkeit. Es gehe darum, die Lust aufs Fliegen zu wecken, sagt Josef Staaks, 1. Vorsitzender. So haben die Besucher am Sonntag die Möglichkeit, einmal selbst in die Luft zu gehen.