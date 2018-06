Wegberg.

Mit dem Ziel, die Fußballjugend der Welt zusammenzuführen, haben sich wieder Jugendmannschaften getroffen. Uwe Hagemann, Jugendleiter des SV Helpenstein, hatte diesmal in Absprache mit der Mannschaft das U19-Team des Dreidörfer Clubs Arsbeck-Dalheim-Wildenrath zur Teilnahme an der „Trofeo Mediterrano“ in Pineda de Mar an der spanischen Costa Brava angemeldet.