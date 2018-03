Heinsberg-Porselen - TuS Porselen zeigt gute Leistungen

Heinsberg-Porselen. Der TuS Porselen hat das Gau-Jahrgangsturnen ausgerichtet. Da die Anzahl der Teilnehmer sehr gering war, traten in den einzelnen Altersklassen nur wenige Turner an.

In der jüngsten Altersklasse 2011 konnte sich Luca Gobbers sicher gegen seinen Vereinskameraden Jakob Thelen durchsetzen. Luca Gobbers zeigte schöne Übungen und war besonders stolz, dass ihm seine neue deutlich schwierigere Reckübung gelang. Mit 49,15 Punkten erturnte er sich den Sieg.

Richard Puttin ging im Jahrgang 2010 an den Start. Nach einem etwas holprigen Beginn am Boden gelang ihm am Sprung erstmalig die Hocke über den fünfteiligen Kasten. Danach zeigte er zwei sehr souveräne Übungen an Barren und Reck. Mit starken 54,30 Punkten erturnte er sich die Goldmedaille.

Im Jahrgang 2009 ging Erik Donsel an die Geräte. Er erturnte sich mit 47,90 Punkten den dritten Platz. Er zeigte einen starken Sprung und eine gute Barrenübung.

Ebenfalls Dritter wurde Henri Alves in der Altersklasse 2008. Er zeigte eine solide Leistung und erturnte sich insgesamt 48,05 Punkte.

Im Jahrgang 2007 gingen drei Porselener Turner an den Start. Lars Donsel erturnte sich mit 48,65 Punkten den fünften Platz. Erik Henzler hatte krankheitsbedingt etwas Trainingsrückstand. Dennoch erturnte er sich mit guten 55,45 Punkten den vierten Platz. Fynn Hampel konnte sich aufgrund einer höheren Bodenübung mit Handstützüberschlag und auch einem Überschlag am Sprung etwas absetzen und sicherte sich mit 56,75 Punkten die Bronzemedaille.