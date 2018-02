Hückelhoven-Hilfarth - TuS Jahn Hilfarth: Vorstand stellt sich vor dem Jubiläum neu auf

Hückelhoven-Hilfarth. Der TuS Jahn Hilfarth feiert in zwei Jahren sein 100-jähriges Jubiläum. Bei der Jahreshauptversammlung in der Vereinsgaststätte Windelen erhielten die Mitglieder erste Einblicke in die bereits seit 2017 laufenden Planungen der Jubiläumsfeierlichkeiten.

Ein anderes Jubiläum konnten fünf Vereinsmitglieder feiern. Die Turnerinnen Wilma Hülkenberg, Gertrud Eggerath, Käthe Schmitz, Christel Boisten und Sieglinde Oidtmann wurden jeweils für ihre 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Anschließend blickte der Vorsitzende Olli Hermsmeier auf das vergangene Jahr zurück, das insbesondere im Zeichen der Eröffnung des neuen Vereinsheims stand.

Bei den nachfolgenden Berichten aus den einzelnen Abteilungen wurden viele sportliche Erfolge erwähnt. So konnte die Fußballjugend mehrere Stadtmeistertitel gewinnen, die B-Juniorinnen wurden sogar Kreismeister und führen mittlerweile die Tabellenspitze der Bezirksliga an. In der Leichtathletik konnten im zurückliegenden Jahr 15 Kreisrekorde aufgestellt werden.

Im Vorfeld des anstehenden Jubiläums hat sich der Vereinsvorstand neu aufgestellt. Die anwesenden Mitglieder wählten den bisherigen Gesamtjugendleiter Arndt Holten zum 2. Vorsitzenden. Sein Vorgänger Achim Sodekamp konzentriert sich nach langjähriger Vorstandsarbeit künftig auf andere Tätigkeiten im Verein.

Christoph Hensen, bislang Beisitzer im Vorstand, wurde zum neuen 1. Geschäftsführer gewählt. Kai Lengersdorf gab diese Aufgabe aus beruflichen Gründen in jüngere Hände.

Als Nachfolger von Arndt Holten wurde Mario Hettkamp als kommissarischer Gesamtjugendleiter eingesetzt. Sigrun Hensen wurde als Beisitzerin in den Vorstand gewählt. Als 2. Kassierer wurde Patrick Indorf wiedergewählt.

Olli Hermsmeier bedankte sich mit persönlichen Worten bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern und freute sich auf die Zusammenarbeit mit den Neugewählten.

Der Vorstand des TuS Jahn Hilfarth: 1. Vorsitzender: Olli Hermsmeier, 2. Vorsitzender: Arndt Holten, 1. Geschäftsführer: Christoph Hensen, 2. Geschäftsführerin: Stephanie Schmitz-Görres, 1. Kassierer: René Görtz, 2. Kassierer: Patrick Indorf, Gesamtjugendleiter: Mario Hettkamp, Beisitzer: Sascha Koch, Jürgen Meuser, Sigrun Hensen.