Selfkant-Höngen - Turnierspaß: 16 Doppel-Teams kämpfen gegeneinander

Selfkant-Höngen. Der TC Freizeitspaß Höngen hat auf seiner Anlage 16 Doppel-Teams und zahlreiche Besucher zu einem Turnier begrüßt. Anfänger und erfahrene Tennisspieler waren vertreten. Gespielt wurde bis abends auf drei Plätzen, verteilt auf vier Gruppen.

Im Endspiel reklamierte das SV Höngen/Saeffelen-Team mit Lukas Killen und Oliver Jansen den ersten Platz für sich. Der zweite Platz ging an den Titelverteidiger SC Selfkant mit Michael Gransch und Norman Jansen. Den dritten Platz machte das Team Here for Beer mit Ingo Crommen und Chris Engert.

Das Organisations-Team sorgte mit Helfern für eine Kaffeetafel und warme Speisen. Mitspieler und Gäste seien sich am Ende einig gewesen: „Im nächsten Jahr kommen wir wieder“, habe es geheißen, berichteten die Organisatoren.