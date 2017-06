Turngemeinschaft feiert ihr 50-jähriges Bestehen Letzte Aktualisierung: 28. Juni 2017, 15:45 Uhr

Heinsberg-Kirchhoven. Die Turngemeinschaft Kirchhoven feiert am Samstag, 1., und Sonntag, 2. Juli, ihr 50-jähriges Bestehen. Höhepunkt ist der Heimatabend am Samstag, der vom Ortsring Kirchhoven-Lieck gestaltet wird. Beginn ist um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle. Dann machen die Ortsvereine dem Jubelverein ihre Aufwartung und präsentieren ihr Können.