Heinsberg-Porselen/Mönchengladbach - Turnerinnen des TuS Porselen holen Medaillen in Mönchengladbach

Heinsberg-Porselen/Mönchengladbach. Mit 15 Turnerinnen hat der TuS Porselen an den Gaumeisterschaften in Mönchengladbach-Mülfort teilgenommen. Im Pflichtwettkampf der Jüngsten gingen Frida Frenken und Sophie Keimes vom Jahrgang 2012 und Sara Bordewin, Matiella Alishahi und Catharina Windeln vom Jahrgang 2011 an den Start und erturnten die Plätze 17, 16, 9, 8, und 6.

Bei den Jahrgängen 2009/2010 verhinderten einige Patzer bessere Ergebnisse.

Hohe Qualität

„Hervorzuheben ist trotzdem der sehr gelungene Sprung von Madita Jansen (2010), der in dieser Qualität ansonsten nur von den führenden älteren Turnerinnen des Jahrgangs 2009 zu beobachten war“, so der TuS Porselen. Unsicherheiten am Balken verhinderten eine bessere Platzierung, so dass es am Ende zum 12. Platz reichte. Es folgten Greta Engels 15. Platz, Pia Bordewin 17. Platz, Hannah Schumachers 19. Platz, Anna Schönlau 27. Platz und Emma Becker 28. Platz.

Bei den Jahrgängen 2007/2008 trafen die Porselener auf ein qualitativ sehr starkes Teilnehmerfeld. Die Turnerinnen konnten ihre Trainingsleistungen recht gut abrufen, für Lotte Meiborg war es allerdings der allererste Wettkampf, bei dem es vor allem darum ging, Erfahrung zu sammeln. Sie errang den 25. Platz, knapp davor belegte Myra Puttin Platz 24 und Anna-Lynn Gobbers konnte sich den 16. Platz sichern.

Die Turnerinnen ab Jahrgang 2007 starteten im anspruchsvollen Kürwettkampf. Bei den Jugendturnerinnen sah es sogar einige Zeit so aus, als ob Pia Friedrich den Sieg für sich beanspruchen würde. Mit den besten Wertungen an Balken und Sprung und einer schönen Bodenübung war die Ausgangslage perfekt. Jedoch verturnte sie den Stufenbarren, so dass es am Ende aber immerhin noch für Platz 3 reichte. Überboten wurde sie von Lena Targoszyk (Jg. 2005) und Karla Engels (Jg. 2006), die beide einen ausgeglichenen Wettkampf turnten und die Plätze 2 und 1 belegten.

Gold, Silber und Bronze

In der offenen Klasse gingen Britta Rütten und Leonie Derichs vom Jahrgang 2004 und Louisa Küppers (Jahrgang 2001) für Porselen an den Start.

Hier wurden die Zuschauer ebenfalls mit gelungenen Bodenübungen verwöhnt, das absolute Highlight aber war Britta Rüttens Balkenkür. Sie turnte das schwierigste Programm aller Turnerinnen mit Leichtigkeit und Sicherheit durch, konnte aber auch am Boden und Barren die höchsten Wertungen erkämpfen. Am Ende gab es auch in dieser Klasse für Porselen einen kompletten Medaillensatz: Gold für Britta Rütten, gefolgt von Leonie Derichs und Louisa Küppers.