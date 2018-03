Hückelhoven-Hilfarth - Turn- und Spielverein Jahn Hilfarth organisiert Marathon und Jugendlauf

Turn- und Spielverein Jahn Hilfarth organisiert Marathon und Jugendlauf Letzte Aktualisierung: 8. März 2018, 12:12 Uhr

Hückelhoven-Hilfarth. Der Turn- und Spielverein (TuS) Jahn Hilfarth beteiligt sich erneut an der Durchführung des wepStrom-Laufs am 30. September in Hückelhoven. Dieser findet zum neunten Mal statt. Die Sportveranstaltung ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen, 2017 hatten sich zum ersten Mal mehr als 500 Teilnehmer angemeldet.