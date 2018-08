Heinsberg - Türen der Schrofmühle stehen Besuchern offen

Heinsberg. Die Schrofmühle in Rickelrath gehört zu den besterhaltenen Wassermühlen des Rheinlands. Die Mühle besitzt ein Getreidemahlwerk mit zwei funktionstüchtigen Mahlgängen und einem Sackaufzug sowie eine vollständig eingerichtete Ölmühle mit Kollergang, Leinölofen, Rührwerk und Ölpresse.

Sie ist damit die einzige funktionstüchtige Getreide- und Ölmühle im Rheinland. Der Naturpark Schwalm-Nette lädt zum Mühlentag in der Schrofmühle für Sonntag, 2. September, 10.30 bis 17 Uhr, ein. Die Besucher sehen, wie Getreide gemahlen und Leinöl ausgepresst wird.

Die Ausstellung „Wegberg, das Tal der Mühlen“ ist an diesem Tag auch zu sehen. Der Eintritt kostet 2,50 Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche zahlen 1,50 Euro, die Familienkarte kostet 6 Euro. Darüber hinaus öffnet die Mühle auch am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 9. September, 10.30 bis 17 Uhr, ihre Türen für Besucher. Der Eintritt ist dann frei.

www.schrofmuehle.de