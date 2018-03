Wassenberg - Trödelmarkt für Kindersachen auf den Roßtorplatz

Trödelmarkt für Kindersachen auf den Roßtorplatz Letzte Aktualisierung: 30. März 2018, 08:17 Uhr

Wassenberg. Der erste von drei Kindertrödelmärkten in Wassenberg findet am Sonntag, 15. April, auf dem Roßtorplatz statt. Laut Stadtverwaltung wird der Markt wegen der guten Resonanz in diesem Jahr ausgeweitet. „Somit werden noch mehr gebrauchte Schätze, wie Kindersachen und Kinderspielzeug zum Kauf geboten“, hieß es.