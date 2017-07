Erkelenz-Keyenberg.

Am Ende ist es viel zu schnell vorbei. Es dauert nur wenige Sekunden, dann sind die rund 200 Radprofis, die im Feld der Tour de France fahren, schon wieder am kleinen Örtchen Keyenberg vorbei. Hunderte Menschen jubeln den Fahrern an der Kreuzung von Borschemicher Straße und Landesstraße 227 am Sonntagmittag zu.