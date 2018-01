Waldfeucht-Haaren.

Beim Jugendtag des FC Concordia Haaren im Vereinsheim „Am Büdchen“ am Jugendsportplatz wurde wieder einmal deutlich: Ganz wichtig ist es den Verantwortlichen, neben den sportlichen Erfolgen die Jugend an das Vereinsleben heranzuführen. Deshalb ist der Club auch in der fünften Jahreszeit aktiv.