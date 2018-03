Heinsberg.

Bei einem schweren Unfall auf der Kreisstraße 5 ist am Samstagnachmittag ein 75-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann aus Wegberg war gegen 16 Uhr mit seinem Auto in Richtung Dremmen unterwegs, als er aus nicht erkennbarer Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und in eine Böschung geriet.