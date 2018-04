Hückelhoven - Titel für Bernd Schüller und Engelbert Schmitz

Hückelhoven. Mit den spezielleren Disziplinen haben die Schützen des SSV Rurtal Hückelhoven die Meisterschaften des Bezirks Süd im Landesverband 4 im Bund Deutscher Schützen (BDS) mit Langwaffen auf der 50-Meter-Entfernung fortgesetzt.

Auf dem Schießstand am Bergerhof in Kleingladbach wurden viele erste Plätze belegt. Bei der Zeitserie holte Patrick Schwehn mit dem Selbstlade-Sportgewehr Kleinkaliber (143 Ringe) den Titel vor Engelbert Schmitz (139). Es folgten Reiner Schlebusch (4./134) und Frank Moosmeier (5./131). In der Disziplin „Fertigkeit“ siegten mit dem Kleinkaliber Schmitz (Senioren/282) und Moosmeier (Altersschützen/274). Mit dem Großkaliber lag Hubert Walkenhaus (261) vorne.

Mit dem Selbstlade-Sportgewehr Kleinkaliber und Optik schoss keiner besser als Schlebusch (Senioren/292). In der Altersklasse schaffte das Thomas Röttges (289).

Mit dem Selbstlade-Sportgewehr Kleinkaliber und Optik auf die Symbolscheibe waren in der Schützenklasse Maurice Heitzer (370) und Patrick Schwehn (362) ganz oben. Die Damenklasse gewann Petra Jackels-Klingen (357). Zweiter bei den Senioren wurde Reiner Schlebusch (372). Bronze sicherte sich Harald Leidereiter (Altersklasse/354). Die Mannschaftswertung gewannen mit 1091 Ringen Petra Jackels-Klingen, Schlebusch und Schwehn. Den Vizemeister stellten mit 1030 Ringen Heitzer, Leidereiter und Walkenhaus.

In der Disziplin „Speed/Flinte“ auf 25 Meter sicherten sich mit der Selbstlade-Flinte Bernd Schüller (Altersklasse/122) und Engelbert Schmitz (Senioren/139) die Meistertitel. Ralf Schlicher wurde Vizemeister (124). Bei „Speed/Büchse“ mit dem Selbstlade-Sportgewehr Kleinkaliber und Optik räumten die Mitbewerber aus anderen Vereinen die ersten Plätze ab. Zweiter wurde Klaus Gerdes (Altersklasse/256), Schlicher (Senioren/260) kam als Dritter ins Ziel.

Für den Mannschaftssieg sorgten mit 747 Ringen Gerdes, Helmut Friedrich (245) und Leidereiter (246). Mit dem Selbstlade-Sportgewehr Kleinkaliber ohne Optik wurde Schlebusch Zweiter (240). Bei der „Mehrdistanz/Flinte“ siegte Ralf Schlicher sowohl mit der Repetier-Flinte (279) als auch mit der Selbstlade-Flinte (276). Bei der „Mehrdistanz/Büchse“ wurde Helmut Friedrich mit dem Selbstlade-Sportgewehr Kleinkaliber und Optik (284) und mit dem Großkaliber und Optik (271) jeweils Vizemeister.