Tischtennis: Der Sohn folgt auf den Vater

Hückelhoven. Bei der Jahreshauptversammlung des TTC Sophia Jacoba Hückelhoven ist Andreas Frentzen zum neuen ersten Vorsitzenden gewählt worden. Er übernimmt dieses Amt von seinem Vater Wolfgang, der den Verein elf Jahre lang erfolgreich leitete.

Der scheidende Vorsitzende Wolfgang Frentzen sprach von einem schwierigen Umfeld für den Tischtennissport. Das Interesse – vor allem bei der Jugend – habe deutlich nachgelassen, sagte er. Gerade deshalb sei es wichtig, junge Menschen anzusprechen und ihnen auch Verantwortung zu übertragen – wie nun auch dem neuen ersten Vorsitzenden Andreas Frentzen.

Umtriebiger Verein

Das Vorstandsteam besteht darüber hinaus aus Rene Zei (Kassierer), Murat Tatlibüyükkeskin (sportlicher Leiter) und Michael Hampl (Internetbeauftragter). In den jungen Vorstand bringen Wolfgang Frentzen und Heinz Schmalen bei Bedarf ihre Erfahrungen ein.

Andreas Frentzen ist erster Vorsitzender eines kleinen aber umtriebigen Vereins mit 30 Mitgliedern, der für ein funktionierendes Vereinsleben mit zahlreichen Aktionen steht.

Neben den Trainingseinheiten richtet der TTC Vereinsmeisterschaften und ein Weihnachtsturnier aus. Es besteht die Möglichkeit der gemeinsamen Teilnahme auch an externen Turnieren.

Im Sommer gibt es unter anderem eine Radtour mit anschließendem Grillabend. Geselligkeit kommt nicht zu kurz. Trainiert wird in der Turnhalle „ Am Parkhof“ in Hückelhoven. Interessierte sind herzlich eingeladen, einmal unverbindlich reinzuschauen und kostenlos am Training teilzunehmen.

Die Trainingszeiten sind: Montag ab 18 Uhr und Mittwoch ab 19 Uhr. In den großen Ferien findet kein Training statt.