Hückelhoven - THW Hückelhoven: Erster neuer Radlader ersetzt Bergungsräumgerät

Hückelhoven. Der THW-Ortsverband hat zu seinem zweiten Neujahrsempfang geladen. Zu den vielen Gästen gehörten auch der Bundestagsabgeordnete Wilfried Oellers (CDU), die beiden Mitglieder des Landtages Stefan Lenzen (FDP) und Thomas Schnelle (CDU) sowie der stellvertretende Kreisbrandmeister des Kreises Heinsberg Claus Vaehsen.

Helfer sindwillkommen Wer interessiert ist an der Arbeit des THW Hückelhoven, kann sich an jedem zweiten Samstag im Monat in der Unterkunft des THW in Ratheim, Millicher Straße 6, informieren. Ansprechpartner ist Michael Andres, telefonisch zu erreichen unter Telefon 01778439841 oder m.andres@thw-hueckelhoven.de.

Anwesend waren auch die Stadtbrandmeister Sven Lange, Holger Röthling und Dietmar Gisbertz. Auch der Sachgebietsleiter des Bereichs Feuer- und Katastrophenschutz Klaus Hamacher war anwesend, ebenso wie Polizeioberkommissar Christian Rössler und Vertreter der Brandweer aus Limburg Nord. Ebenfalls begrüßt wurden die evangelische Pfarrerin Susanne Bronner und der katholische Diakon Heinz Brand.

Rückblick auf das Jahr 2017

Bei einem ausführlichen Rückblick auf das Jahr 2017 berichtete Ortsbeauftragter Michael Andres von den vielen Einsätzen im vergangenen Jahr, bei denen das THW den Menschen in der Region helfen konnte.

Aber auch außerhalb der Landesgrenzen haben sich die Helfer des THW Hückelhoven im Einsatz bewährt. Im September hatte die deutsche Botschaft in Mexiko-Stadt über das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des Innern wegen des Erdbebens Unterstützung vom THW angefordert.

Der THW-Landesbeauftragte Dr. Hans-Ingo Schliwienski sprach in diesem Zusammenhang seinen Dank für die erbrachte Arbeit aus. Er ehrte den Helfer Frank Blockhaus für seinen Einsatz in Mexiko und in der Schweiz, wo die „Schnelleinsatz-Einheit Bergung Ausland“ (SEEBA) rezertifiziert wurde.

Der Bundestagsabgeordnete Wilfried Oellers dankte den Helfern für ihren ehrenamtlichen Einsatz und für die Zeit, die sie für die Hilfe bereitstellten. Dem Dank schloss sich auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Claus Vaehsen an.

Gute Dienste geleistet

Auf dem Vorplatz segneten Pfarrerin Susanne Bronner und Diakon Heinz Brand schließlich den neuen Radlader ein und der THW-Landesbeauftragte Schliwienski übergab den Schlüssel offiziell an den Ortsverein.

Nach mehr als 30-jähriger Dienstzeit bekam damit das Einsatzfahrzeug Zettelmeyer 1801 einen würdigen Nachfolger: Ein Catapillar 926M der modernsten Generation ist das neuste Fahrzeug im Fuhrpark des OV Hückelhoven. Bereits der Zettelmeyer 1801 war 1986 als erster Prototyp für das THW im Dienst. Auch der neue Radlader ist eines der ersten ausgelieferten Fahrzeuge seines Modelltyps.

Inzwischen unterscheiden sich die Bergungsräumgeräte (BRG) in Bagger und Radlader. Je eins dieser Fahrzeuge ist nun in dem THW-Geschäftsstellenbereich Mönchengladbach vertreten. In den vergangenen 30 Jahren hatte der Zettelmeyer viele Einsätze, in denen das Gefährt dem Ortsverband treue Dienste geleistet hatte. Ein Schwerpunkt war die Unterstützung der Feuerwehr bei Bränden von Strohmieten. Dabei konnte mit einem speziell für das THW entwickelten Anbaugerät gute Arbeit geleistet werden.

Die Vielfältigkeit dieses Bergungsräumgerätes kannte kaum Grenzen. Ob Hochwasserbekämpfung an Elbe und Donau oder eine Großübung der niederländischen Feuerwehr – überall dort, wo große Mengen oder schwere Güter bewegt werden mussten, war das THW mit dem Zettelmeyer zur Stelle. Dies war auch bei Bränden in verschiedenen Papier-, Textil- oder Chemiefabriken der Fall. Die letzten beiden Einsätze des Fahrzeugs waren ein Scheunenbrand in Erkelenz und ein klassischer Räumeinsatz nach dem Sturmtief „Friederike“.

Der neue Radlader soll nun die Arbeit der THW-Mitglieder weiter erleichtern und sicherer machen.

Neuste technische Ausstattung

Die technischen Neuerungen stellen einen Meilenstein in der Bedienung und Fahrzeugsicherheit dar. Das Modell Catapillar 926M wiegt 13050 Kilogramm und ist mit einer Rückfahrkamera mit Warntongeber ausgestattet. Für das THW ist das Fahrzeug in dem typischen blauen Farbton lackiert und mit einer Sondersignalanlage, einer Sprechfunkvorrichtung und einer Halterung für Pressluftatmung ausgestattet.

Dank der Zusatzgeräte wie einer 4-in-1-Schaufel, einer großen Palettengabel und einem bis auf 4,1 Meter ausziehbaren Lasthaken werden die Einsatzmöglichkeiten des Radladers noch erweitert. Hinzu kommt noch eine Schaufel mit hydraulischem Niederhalter.