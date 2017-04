THW-Helfer aus Hückelhoven in Dortmund im Einsatz

Hückelhoven/Dortmund.

Mehr als 200 Einsatzkräfte aus 13 Ortsverbänden – für einen solchen Großeinsatz des THW sorgte eine Gasexplosion in einem Wohnhaus in Dortmund-Hörde. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer suchten mit Rettungshunden nach einer vermissten Hausbewohnerin und sicherten sowohl das teilzerstörte Wohnhaus als auch angrenzende Gebäude ab. Auch drei Helfer aus Hückelhoven waren an der Einsatzstelle dabei.