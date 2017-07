Thomas Pennartz hält erste „Kanzelrede“ in der Christuskirche

Heinsberg. Mit vielfältigen Aktionen erinnern die evangelische und die katholische Kirche im Rahmen eines ganzen Jubiläumsjahres an das Wirken Martin Luthers vor 500 Jahren.

Nach Lutherfestival und Predigtwettbewerb für die Jugend steht jetzt die sogenannte Bürgerkanzel vor der Premiere. Bürger gehen dabei auf die Kanzel und predigen. Thomas Pennartz, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse, tut dies im Gottesdienst der am Sonntag, 9. Juli, um 10 Uhr beginnt, mit Superintendent Jens Sannig in der Christuskirche.

Mit Blick auf das Projekt Bürgerkanzel würden in Heinsberg zwei Initiativen zusammentreffen, erklärt der evangelische Pfarrer Sebastian Walde. Zum einen habe der evangelische Kirchenkreis Jülich die Idee gehabt, im Rahmen des Reformationsjubiläums Bürger zu einer Kanzelrede einzuladen, erklärt er. In diesem Zusammenhang habe die Leiterin der Erwachsenenbildung im Kirchenkreis ihn angerufen und als Projektpartner gewinnen können. „Ich habe ihr spontan zugesagt, da wir in Heinsberg dieses Projekt ökumenisch ebenfalls schon in der Planung hatten“, freut er sich.

„Wir haben uns überlegt, welche Bürger für eine solche Aktion in Frage kommen“, fährt er fort. Dabei sei eine kleine, aber beachtliche Liste zusammengekommen. „Wir haben uns dann entschieden, mit Thomas Pennartz zu beginnen.“ Dieser habe ihm und Propst Markus Bruns gerne zugesagt. „Als wir, Markus Bruns und ich, uns zu einem Vorgespräch in seinem Büro in Erkelenz trafen, war ich beeindruckt, dass das Thema Luther und Wirtschaft ihn schon vor dem Reformationsjubiläum beschäftigt hat“, verrät Walde. „Insbesondere der Gedanke der Kontingenz, der von Luther entwickelt wurde, beschäftigt ihn.“ Nach diesem Vorgespräch sei er auf die Predigt von Pennartz „extrem gespannt“, sagt Walde. „Und ich freue mich schon sehr darauf.“ Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es die Möglichkeit zum Gespräch mit dem „Prediger“ in der Kirche.

Danach sind alle zum Sommerfest der Heinsberger Tafel eingeladen. „Da mit dieser Kanzelrede der Themenkreis Wirtschaft, Moral und Gerechtigkeit angesprochen wird, fand ich es sinnvoll, diesen Gottesdienst mit dem Sommerfest der Heinsberger Tafel zu verbinden“, erklärt Walde.

Musikalisch gestaltet wird der erste Gottesdienst mit „Bürgerkanzel“ durch den „Meisjes-Chor“ aus Rotterdam. Bereits zum wiederholten Mal sind die Mädchen der Maasstedelijke Koren für eine Woche zu Gast in Heinsberg. Gleich nach dem Gottesdienst werden die Meisjes auch beim Sommerfest der Tafel zu hören sein. Auch in zwei Seniorenheimen werden die Meisjes singen: Am Dienstag, 11. Juli, um 15 Uhr sind sie im Alten- und Pflegeheim St. Josef in Höngen zu Gast und am Mittwoch, 12. Juli, um 16 Uhr im AWO-Altenzentrum in Heinsberg. Am Mittwoch, 12. Juli, gibt der Meisjes-Chor um 19 Uhr ein Konzert in der Christuskirche. Der Eintritt ist frei.

Bei einem weiteren Termin der Bürgerkanzel spricht auch Rainer Herwartz, Heinsberger Redaktionsleiter unserer Zeitung, am Sonntag, 3. September, um 11 Uhr in St. Gangolf in Heinsberg. Brigadegeneral Peter Braunstein, Kommandeur des Zentrums für Verifikationsaufgaben der Bundeswehr in Geilenkirchen, ist auf Einladung der Evangelischen Erwachsenenbildung des Kirchenkreises Jülich für eine Kanzelrede am Sonntag, 24. September, um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Geilenkirchen zu Gast.