Erkelenz - Thomas Krause holt den Schach-Stadtmeistertitel

Erkelenz. Die Erkelenzer Schach-Stadtmeisterschaft 2018 wurde an drei Spieltagen in offenem Modus ausgetragen. Eingeladen waren neben Erkelenzer Vereins- und Hobbyspielern auch auswärtige Teilnehmer.

Ausgetragen wurde der Wettbewerb nach offiziellem Fide-Standard mit einer Bedenkzeit von 90 Minuten für 40 Züge. Damit ist dieses Turnier zur DWZ-Ranglisten-Wertung zugelassen. Das Forum der Grundschule am Zehnthofweg in Erkelenz bot den Teilnehmern dabei einen schönen Rahmen.

Das Turnier gewann der favorisierte Thomas Krause, der mit seinem Verein Düsseldorfer SK 1914/25 in der NRW-Klasse spielt. Er gab bei fünf Partien nur ein Remis ab, so dass er am Ende mit 4,5 Punkten das Turnier vor dem Erkelenzer Lokalmatador Detlef Schott (SF Erkelenz) mit 4 Punkten gewann. Den dritten Platz belegte Rolf Kepstein (SF Erkelenz) mit 3,5 Punkten, der damit gleichzeitig auch die Wertung des besten Spielers über 60 Jahre gewann.

Besonders erfreulich war die Platzierung der jugendlichen Erkelenzer U18-Spieler, die sich im Feld auch gegen Kontrahenten aus Mönchengladbach behaupten mussten. So gewann Sumit Bhattacharyya die Jugendwertung mit 3 Punkten vor Finn Esser, Cedrik Dohrendorf und Luka Biebighäuser (alle SF Erkelenz) mit jeweils 2 Punkten. Den Schüler-Ratingpreis U14 sicherte sich Nils Fietz vom SV Mönchengladbach mit 2,5 Punkten.

Ebenso wurde die offene Erkelenzer Stadtmeisterschaft im Blitzschach beendet. Die Bezeichnung ist schon Hinweis genug, denn hier hat jeder Teilnehmer für die gesamte Partie nur fünf Minuten Bedenkzeit. Eine Herausforderung an geistige Schnelligkeit und Konzentrationsvermögen. Neuer und alter Erkelenzer Blitzschach-Stadtmeister 2018 ist Detlef Schott mit 11,5 von 14 möglichen Punkten. Ihm folgen punktgleich Hanfried Pannen und Herward Birkholz mit jeweils 9 (aus 14) Punkten auf den Plätzen.