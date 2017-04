Hückelhoven. Die Kinder mehrerer Grundschulen und Kindergärten erfreuten sich im Dorfgemeinschaftshaus in Doveren an der Aufführung des Theaters Anna Rampe aus Berlin mit dem Titel „Rumpelstilzchen“ im Rahmen des Projektes „Theaterstarter“.

Sie konnten dabei das Theater „vor Ort“ für sich entdecken. In Koproduktion mit dem Theater Zitadelle schaffte es das Ensemble, die Begeisterung der vielen Kinder zu wecken. Sie erfreuten sich an kleinen, bösen Männchen, an schlauen Mäusen, gierigen Königen und schönen Töchtern. Die Kinder ab vier Jahre waren begeistert vom Märchen und es kam keine Langeweile auf.