Waldfeucht-Braunsrath.

Was so alles passiert, wenn plötzlich der Bischof samt Küster im Nachbarhaus einzieht, darum geht‘s in dem neuen Stück der Theatergruppe Braunsrath. „Auf gute Nachbarschaft!“, heißt das Lustspiel in drei Akten von Regina Rösch, das die Gruppe gleich vier Mal in der Festhalle des Ortes auf die Bühne bringen wird, jeweils samstags, 17. und 24. März, um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) sowie jeweils sonntags, 18. und 25. März, um 18 Uhr (Einlass 17 Uhr).