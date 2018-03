Erkelenz-Lövenich.

Vorhang auf und Bühne frei hieß es nun in der Mehrzweckhalle in Erkelenz-Lövenich. Das volkstümliche Theater Nysterbachbühne hatte zur großen Premiere von „Love and Peace im Landratsamt“ eingeladen. Die weit mehr als 100 Zuschauer in der ausverkauften Halle durften sich zunächst selbst von der Hektik im Büro von Landrat Stefan Musch überzeugen.