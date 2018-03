Wegberg - Theater-Gruppe des MKG spielt satirische Version von Goethes „Faust“

Wegberg. Die Oberstufen-Theater-Gruppe des Wegberger Maximilian-Kolbe-Gymnasiums „maXXbühne“ hat unter der Leitung von Lehrer Robert Pauck eine waschechte Komödie auf den Spielplan gebracht. Am Freitag, 16., und Samstag, 17. März, wird jeweils um 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr, freie Platzwahl) das Stück „Der nackte Wahnsinn – Schon wieder was mit Faust“ zum Leben erweckt.

Basierend auf „Das Faustspiel“ von Matthias Hahn entstand eine Satire auf den Theaterbetrieb, bei dem das moderne, aber doch in die Jahre gekommene Regietheater, verkörpert von Frederik Augustyniak-Gaspers als Karl Zipfelmayer, genannt „Z“, auf die erzkonservative Kulturpolitik einer provinziellen Stadträtin (Larissa Steinhauer als Dr. Angelika Hubschmitt) trifft. So entsteht eine turbulente Komödie voller Wortwitz, verrückter Action, skurrilem Humor und drei verschiedenen Methoden, Goethes „Faust“ zu „verunstalten“. In Wahrheit gilt es allerdings in unmittelbarer Nachbarschaft einer Nervenklinik, die Drahtzieher einer Mordserie zu überführen...

In den weiteren Rollen: Louisa Stellmacher als Mary Montez, Emely Schmitz als Barbara Bauer, Friederike Bork als Klara Mertens, Vivien Klein als Charlotte Fink, Ben Keite als Paul Schlimmanski, Jonas Düchting als Dr. Hubertus Strolch, Maike Ziegler und Malte Imbusch als Freunde, Nils Pipping als Techniker.

Eintrittskarten sind erhältlich in der Buchhandlung Kirch in Wegberg und im Schülersekretariat des MKG. Der Eintritt kostet für Schüler 3 Euro (Abendkasse: 4 Euro) und für Erwachsene 5 Euro (Abendkasse: 6 Euro).