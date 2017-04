Theater für Kinder: „Rumpelstilzchen“ im Dorfgemeinschaftshaus

Hückelhoven-Doveren. Das Theater Anna Rampe aus Berlin gastiert im Rahmen des Theater-Starter-Programms in Hückelhoven. Seit mehreren Jahren ist die Stadt Hückelhoven Partner des Projektes, welches das Ziel verfolgt, Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu eröffnen, Theater „vor Ort“ für sich zu entdecken.

Beim Programm „Theater-Starter“ müssen die Kinder, Familien und Gruppen nicht zum Theater reisen, sondern das Theater kommt zu ihnen. So auch am Dienstag, 25. April, 14.30 Uhr, wenn das Berliner Theater Anna Rampe in Koproduktion mit dem Theater Zitadelle mit dem Stück „Rumpelstilzchen“ im Dorfgemeinschaftshaus in Doveren, Provinzialstraße 1, zu Gast ist.

„Rumpelstilzchen“ ist ein Puppenspiel nach einer wahrscheinlich wahren Begebenheit: „Ach! Was gibt es doch für kleine böse Männchen… aber zum Glück gibt es auch gute Prinzen. Doch leider gibt’s auch gierige Könige, aber zum Glück auch schlaue Mäuse. Und leider reden Müller oft dummes Zeug, aber nur wenn sie schöne Töchter haben. Und das hat der Müller jetzt davon. Nun sitzt seine Tochter im Verlies und soll Stroh zu Gold spinnen“, heißt es zum Inhalt.

Die 50 Minuten dauernde Aufführung richtet sich an Kinder ab vier Jahren und ist auch für Grundschulen geeignet. Restkarten sind noch bis Freitag, 21. April, im Vorverkauf im Stadtbüro des Rathaus in Hückelhoven für fünf Euro für Kindern und sechs Euro für Erwachsene erhältlich. Je nach Verfügbarkeit gibt es auch noch Karten an der Tageskasse. Kindergruppen ab 20 Personen zahlen vier Euro je Kind.