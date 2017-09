Selfkant.

Das 33. Internationale Doppel-/Mixed-Turnier (IDMT) des Tennisclubs Selfkant-Westerheide lockte erneut zahlreiche Tennisfreunde an. Ausgespielt wurde dieses Turnier in sieben Kategorien, wobei nicht nur das Tennisspiel auf der Anlage in Westerheide im Mittelpunkt stand, sondern auch das Gesellige nicht zu kurz kam.