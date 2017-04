Tennis für Anfänger: TC Rot-Weiß Lieck lädt zum Probetraining Letzte Aktualisierung: 11. April 2017, 10:13 Uhr

Heinsberg-Lieck. Der Tennisclub Rot-Weiß Lieck nimmt am bundesweiten Aktionstag „Deutschland spielt Tennis“ teil. Am Samstag, 22. April, haben Interessierte aller Altersklassen von 13 bis 15 Uhr die Möglichkeit, den Sport auf der Tennisanlage an der Ringstraße kennenzulernen.