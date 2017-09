Hückelhoven-Ratheim.

87 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 21 Jahren waren zum „Teamersday 2017“ ins Haus am See eingeladen. Sie hatten sich mindestens für ein Jahr ehrenamtlich in ihrem Verein engagiert oder 90 Stunden ehrenamtliches Engagement gezeigt.