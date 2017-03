Erkelenz.

Neun Grundschulen aus dem Stadtgebiet nahmen mit ihren Fußballmannschaften am diesjährigen Franz-Mertens-Gedächtnisturnier in der Sporthalle der Luise-Hensel-Schule am Salierring in Erkelenz teil. Das Turnier fand 2015 zum ersten Mal statt und ist auch Stadtmeisterschaft der Grundschulen.