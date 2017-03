TC Selfkant-Westerheide eröffnet die Sommersaison

Selfkant-Süsterseel. Der TC Selfkant-Westerheide öffnet die Plätze für die Sommersaison. Wie seit mehr als 30 Jahren, wurden die Anlage und das Umfeld in der Westerheide unter Einsatz einer großen Anzahl von Mitgliedern für den Start in die neue Spielzeit vorbereitet.

Durch die schlechte Witterung und die anhaltende Nässe waren mehr Einsätze nötig als in den vergangenen Jahren. Ab dem 1. April ist das Spielen und Trainieren für die Mitglieder sowie das Schnuppern und Testen für alle Interessierten auf den Plätzen möglich.

Der Start in die Saison wird ein Frühstücksturnier am Sonntag, 9. Juni, ab 9 Uhr, sein – zu dem sind natürlich alle Mitglieder und Freunde des Klubs herzlich eingeladen.

Der Verein bietet auf der Anlage im Waldgebiet der „Westerheide“ am Höngener Weg in Süsterseel ganzjährig ein abwechslungsreiches geselliges und sportliches Programm an. Dazu gehören ganzjähriges professionelles Training sowie Freizeit- und Wettkampfsport.

Zu den Höhepunkten des Vereinslebens gehören seit vielen Jahren die Besuche und der Austausch mit den Partnervereinen TC Illertissen (Ulm) und dem TC Geinsheim in Neustadt an der Weinstraße.

In diesem Jahr besucht der Club die Geinsheimer vom 8. bis 10. Juli und erwartet den Besuch des TC Illertissen vom 18. bis 20. August.

Ein alljährliches Highlight der Saison ist seit nunmehr 33 Jahren das auf der Anlage ausgetragene Internationale Mixed-Doppel-Turnier vom 27. August bis 3. September.

Gerne wird Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen nach vorheriger Absprache unter Telefon 02456/4613 kostenlos die Möglichkeit zum Probetraining geboten. Bälle und Schläger werden zur Verfügung gestellt.

Wenn gewünscht, kann auch ein Übungsleiter aus dem Verein hierbei behilflich sein und Anleitung geben.